Maxi Araújo, jogador do Sporting, na flash interview da Sport TV após o jogo com o Nápoles para a Liga dos Campeões:

Análise ao jogo

«Sabíamos que ia ser muito difícil. Eles têm grandes jogadores e são fortes individual e coletivamente. Procurámos um bom resultado do início ao fim. Fizemos um belo jogo, criámos ocasiões. O segundo golo [do Nápoles] “mata-nos” um pouco. Crescemos muito depois do empate mas, infelizmente, sofremos. Lutámos até ao final e há que continuar a trabalhar».

Segunda parte mais corajosa

«Sabíamos que eles iam começar forte, porque jogavam no seu estádio, perante o seu público. Tínhamos de estar muito concentrados nos primeiros minutos, ganhar os duelos individuais e ir crescendo pouco a pouco. No segundo tempo, pressionámos mais, homem a homem. O Pote começou a encontrar mais espaço, a segurar a bola e a dar muita profundidade à equipa. Melhorámos muito».

Sentimento de missão cumprida apesar da derrota?

«Perder é sempre “lixado”, sobretudo com esta camisola, que te obriga a ganhar seja onde for. Há que corrigir. Vamos ter um jogo muito complicado para a Liga. Temos de descansar e pensar no Braga. Vamos jogar em casa, com os nossos adeptos. Queremos fazer um grande jogo».

