Nápoles-Sporting: Rui Borges muda meia equipa, Ioannidis e Simões titulares
Quaresma e Geny Catamo também estão de regresso às primeiras opções
Rui Borges muda meia equipa para o duelo desta noite frente ao Nápoles, relativo à segunda jornada da fase Liga dos Campeões, com destaque para a titularidade de João Simões no meio-campo e de Ioannidis no ataque.
No total são cinco alterações em relação ao último jogo com o Estoril (1-0), com as entradas de Fresneda, Eduardo Quaresma, João Simões, Geny Catamo e Ioannidis, em detrimento de Vagiannidis, Debast, Morita, Pote e Luis Suárez.
As equipas oficiais:
NÁPOLES: Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus e Gutiérrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Buyne e McTominay; Hajlund.
Suplentes: Maret, Ferrante, Gilmour, David Neres, Olivera, Elmas, Vergara, Lucca, Ambrosino e Lang.
SPORTING: Rui Silva, Fresneda, Eduardo Quaresma, Inácio, Maxi Araújo, Hjulmand, João Simões, Quenda, Trincão, Geny, Ioannidis.
Suplentes: João Virginia, Matheus Reis, Morita, Debast, Pedro Gonçalves, Vagiannidis, Kochorashvili, Diomande, Alisson Santos, Rodrigo Ribeiro, Ricardo mangas e Luis Suárez.
