Rui Borges muda meia equipa para o duelo desta noite frente ao Nápoles, relativo à segunda jornada da fase Liga dos Campeões, com destaque para a titularidade de João Simões no meio-campo e de Ioannidis no ataque.

Acompanhe o Nápoles-Sporting no AO VIVO

No total são cinco alterações em relação ao último jogo com o Estoril (1-0), com as entradas de Fresneda, Eduardo Quaresma, João Simões, Geny Catamo e Ioannidis, em detrimento de Vagiannidis, Debast, Morita, Pote e Luis Suárez.

As equipas oficiais:

NÁPOLES: Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus e Gutiérrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Buyne e McTominay; Hajlund.

Suplentes: Maret, Ferrante, Gilmour, David Neres, Olivera, Elmas, Vergara, Lucca, Ambrosino e Lang.

SPORTING: Rui Silva, Fresneda, Eduardo Quaresma, Inácio, Maxi Araújo, Hjulmand, João Simões, Quenda, Trincão, Geny, Ioannidis.

Suplentes: João Virginia, Matheus Reis, Morita, Debast, Pedro Gonçalves, Vagiannidis, Kochorashvili, Diomande, Alisson Santos, Rodrigo Ribeiro, Ricardo mangas e Luis Suárez.

