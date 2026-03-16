Pedro Gonçalves acredita que o Sporting pode dar a volta à eliminatória diante do Bodo/Glimt, esta terça-feira, quando os leões receberem os noruegueses no Estádio de Alvalade num jogo que está marcado para as 17h45. Recordamos que os leões têm de marcar, pelo menos, três golos.

«É um jogo que, na minha opinião, temos de ir logo, o mais rapidamente possível, à procura do golo, mas tendo também a urgência de defender porque não podes sofrer golos, porque senão complica ainda mais as contas. Por isso, respondendo direitamente, penso que devemos atacar, mas também preocupar-nos com a defesa porque eles são bastante fortes no contra-ataque», começa por dizer.

E qual o índice de confiança?

«Acredito muito, a equipa acredita muito, os adeptos estão a passar-nos a energia que acreditam connosco, por isso acreditamos muito e vamos fazer de tudo para dar a volta ao resultado. Vai ser bastante difícil, a equipa do Bodo surpreendeu-nos. Vai se rum jogo muito difícil, mas temos de acreditar», destacou ainda.