Na antevisão do jogo do Sporting frente ao Marselha para a Liga dos Campeões, o prolongamento na Taça de Portugal frente ao Paços de Ferreira foi tema. Rui Borges, treinador dos leões, espera que o «fator Champions» seja suficiente para que os jogadores não sintam o peso dos minutos extra.

Prolongamento da Taça vai «pesar»?

«Determinante espero que não seja. Vai ser algo que vamos também perceber ao longo do jogo, qual será o impacto. Eu acredito, por toda a motivação, por toda a força extra que o jogador ganha, por ser um jogo, é um jogo diferente, na Liga dos Campeões, por isso, acredito, de alguma forma, abafo um pouco esse possível cansaço dos 120 minutos. Não olho muito por aí e nem vou olhar por aí para fazer a equipa, nesse sentido. Agora, vamos perceber ao longo do jogo qual será esse impacto. Esperemos que não seja grande e que não seja significativo, porque, sim, estes jogos exigem muito em termos físicos e em termos individuais e coletivos da equipa».

Gestão na Champions

«As escolhas têm a ver com aquilo que é a estratégia do jogo, mais propriamente. Mais do que não têm com a fase de gerir, é certo que vimos com o jogo, vamos perceber ao longo do jogo também qual será o impacto. Apesar de tudo, acho que por ser um jogo de Champions, a malta vai acabar por estar ligada muito mais, é natural, e não conseguimos, acredito, mudar isso. Acredito que a equipa esteja muito preparada para nesse sentido, por isso a escolha será dentro daquilo que nós acharmos em termos estratégicos, os melhores para defrontar uma boa equipa do outro lado. Isto não tem a ver muito com aquilo que o desenrolar do jogo, e depois qual será a nossa capacidade para sentirmos ou não o desgaste que tivemos para a Taça de Portugal».