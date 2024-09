O PSV Eindhoven recorreu às redes sociais para assinalar que a sua equipa e o Sporting, que têm encontro marcado para esta terça-feira, são as únicas equipas, entre as dez principais ligas europeias, cem por cento vitoriosas até ao momento.

Tanto o PSV Eindhoven, campeão dos Países Baixos, como o Sporting, campeão de Portugal em título, somam, até ao momento, sete vitórias nas respetivas ligas, arrecadando um máximo de 21 pontos. Um pormenor que, na perspetiva do clube neerlandês, torna o embate desta terça-feira, relativo à segunda ronda da Liga dos Campeões, ainda mais «interessante», como escreve o clube neerlandês numa publicação na rede social X acompanhada por uma fotografia de Viktor Gyökeres.

Dois emblemas que estão a fazer um percurso praticamente idêntico neste arranque de temporada, uma vez que, além das sete vitórias nos respetivos campeonatos, os dois emblemas também perderam as respetivas Supertaças.

O Sporting, como se sabe, perdeu o primeiro título da época, de forma dramática, diante do FC Porto (3-4), depois de ter estado a vencer por 3-0. O PSV Eindhoven também caiu nos penáltis (2-4) diante do rival Feyenoord depois de um empate 4-4.

A única diferença entre os dois emblemas está nos resultados da primeira jornada da Liga dos Campeões. O Sporting entrou com o pé direito, frente aos franceses do Lille (2-0), mas o PSV Eindhoven perdeu, em Turim, diante da Juventus (1-3).

PSV and @SportingCP are the only clubs in the top 10 European leagues that have won all their league matches so far. Both clubs have 21 points after 7 matches. This clash will be interesting 😉#PSVSPO #UCL pic.twitter.com/ifSe9cthxb