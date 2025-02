Eduardo Quaresma, em declarações à flash interview da SportTV, após a vitória do Dortmund por 3-0 sobre o Sporting, no jogo da primeira mão do play-off da Champions:

«Na primeira parte estivemos muito bem e por cima do Dortmund, as melhores chances foram nossas. A segunda parte foi mais difícil, estivemos mais defensivos, é sempre complicado marcar contra estas equipas, quando estamos a perder, porque têm bons jogadores. No terceiro golo já estávamos mais expostos, tentámos ir atrás do resultado, porque somos o Sporting e nunca desistimos.»

«Com o estádio cheio podia ter sido mais difícil para eles se marcássemos primeiro, mas isso é um "se", não estamos contentes com o resultado. Olhamos para todas as competições, sabemos que agora está mais difícil, mas vamos a Dortmund para competir, nós também podemos marcar três golos lá.»