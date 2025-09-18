Geovany Quenda, em declarações à flash interview da SportTV, após a goleada do Sporting frente ao Kairat Almaty, por 4-1, na Liga dos Campeões:

Inspiração para o golo ao Kairat

«Tenho trabalhado muito para ajudar a equipa, foi um momento de inspiração e consegui fazer o meu primeiro golo pelo Sporting aqui no Estádio José Alvalade.»

Competitividade em todas as posições

«Tínhamos o objetivo de dominar o jogo e só marcámos no fim da primeira parte, que foi importante. Conseguimos segurar o jogo e a vitória foi importante para a equipa. Os meus colegas também têm qualidade, estamos num grande clube e temos de dar o máximo para jogar no Sporting.»