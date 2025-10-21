Rui Borges, treinador do Sporting, em conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Marselha, para a terceira jornada da fase de liga da Champions, garantiu que tem uma boa relação com os jogadores do plantel e comentou ainda as recentes exibições de Hjulmand, capitão dos leões:

Rutura com os jogadores? No ano passado tivemos duas... musculares

«Felizmente não temos nenhuma rutura [no balneário]. Na época passada tivemos algumas ruturas musculares».

Hjulmand uns furos abaixo

«O Hjulmand é o Hjulmand, o nosso líder, o nosso capitão. Não vai estar sempre no seu auge, mas é sempre importante para a nossa equipa. Está dentro daquilo que nós queremos e exigimos. É um líder para os colegas, exige-se dos colegas, exige-se dele próprio diariamente também. Por isso é um jogador dentro daquilo que é a sua importância, não só no clube, no grupo, mas para nós treinadores também».