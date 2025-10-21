«Rotura com os jogadores? Na época passada tivemos duas... musculares»
Rui Borges garantiu ainda plena confiança em Hjulmand, capitão do Sporting
Rui Borges, treinador do Sporting, em conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Marselha, para a terceira jornada da fase de liga da Champions, garantiu que tem uma boa relação com os jogadores do plantel e comentou ainda as recentes exibições de Hjulmand, capitão dos leões:
Rutura com os jogadores? No ano passado tivemos duas... musculares
«Felizmente não temos nenhuma rutura [no balneário]. Na época passada tivemos algumas ruturas musculares».
Hjulmand uns furos abaixo
«O Hjulmand é o Hjulmand, o nosso líder, o nosso capitão. Não vai estar sempre no seu auge, mas é sempre importante para a nossa equipa. Está dentro daquilo que nós queremos e exigimos. É um líder para os colegas, exige-se dos colegas, exige-se dele próprio diariamente também. Por isso é um jogador dentro daquilo que é a sua importância, não só no clube, no grupo, mas para nós treinadores também».