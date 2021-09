Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações à Eleven, depois da derrota em Dortmund (0-1), na segunda jornada da Liga dos Campeões:

[Sporting podia ter pontuado aqui?]

- Eu penso que sim, arriscámos mais no fim, mas depois de um resultado anormal na primeira jornada, tivemos um bom comportamento neste jogo. Mas podíamos ter sido melhores. Podíamos ter marcado logo no início, mostrámos outra capacidade, mas faltou-nos peso nas competições europeias. Vamos melhorar no futuro.

[Acaba por ganhar uma equipa?]

- Não chega e sabemos disso. Temos de estar nas competições europeias de forma consistente para ganhar experiência, para ganhar dinheiro e não perder os melhores jogadores. Olhando para as equipas portuguesas, principalmente para o Sporting, não chega. Falta experiência e há muito para construir. Temos de olhar para este jogo como olhámos a seguir ao Ajax. Não chega, mas nem tudo está mal.

[Já faz contas ao grupo?]

- Nem por isso, não estamos no momento de fazer contas. Queremos ganhar o próximo jogo, sabendo que as outras equipas têm mais experiência do que nós.

[Apoio dos adeptos aqui em Dortmund?

- Têm sido um exemplo. Ajudaram-nos em todos os jogos, tiveram aqui em grande peso. Queremos mostrar-lhes a equipa que somos, mais do que o resultado, para que todos sintam orgulho nesta equipa.