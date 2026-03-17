Liga Campeões
Há 1h e 21min
Rui Borges e a «lesão» no 5-0: «Estou aqui quase sem ar...»
Treinador do Sporting festejou efusivamente no triunfo diante do Bodo/Glimt que carimbou a passagem aos quartos de final da Champions
Estádio José Alavalde, Lisboa
Treinador do Sporting festejou efusivamente no triunfo diante do Bodo/Glimt que carimbou a passagem aos quartos de final da Champions
Estádio José Alavalde, Lisboa
O Sporting completou esta terça-feira uma reviravolta épica frente ao Bodo/Glimt que valeu um bilhete rumo aos quartos da Liga dos Campeões.
Ora, no último golo do triunfo por 5-0, foram muitos os festejos leoninos, mas deixaram algumas mazelas, nomeadamente, a Rui Borges.
«Quase parti uma costela, estou aqui à rasca...Estou quase sem ar», disse, entre risos, o treinador dos leões na conferência de imprensa após o encontro.
De recordar, o Sporting venceu o Bodo/Glimt e tem agora encontro marcado com o Arsenal na fase seguinte das Champions.
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