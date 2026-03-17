O Sporting completou esta terça-feira uma reviravolta épica frente ao Bodo/Glimt que valeu um bilhete rumo aos quartos da Liga dos Campeões.

Ora, no último golo do triunfo por 5-0, foram muitos os festejos leoninos, mas deixaram algumas mazelas, nomeadamente, a Rui Borges.

«Quase parti uma costela, estou aqui à rasca...Estou quase sem ar», disse, entre risos, o treinador dos leões na conferência de imprensa após o encontro.

De recordar, o Sporting venceu o Bodo/Glimt e tem agora encontro marcado com o Arsenal na fase seguinte das Champions.