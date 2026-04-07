Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações na conferência de imprensa, após a derrota frente ao Arsenal (1-0), na primeira mão dos «quartos» da Liga dos Campeões:

Análise à derrota contra o Arsenal

«É um jogo equilibrado, o prémio de melhor em campo (David Raya) dita muito isso. Tirando o lance à barra, do pontapé de canto, o Arsenal tem um remate à figura do Rui e o golo. Nós temos três oportunidades claras de golo e o guarda-redes do Arsenal faz três defesas. Foram duas grandes equipas, um bom jogo e competitivo. Acaba por ser frustrante porque não merecíamos sair com a derrota. Já ganhámos aos 91 minutos, hoje perdemos e há que levantar a cabeça. Se há grandes desafios é para esta equipa. Em Londres acredito que vamos estar à altura para dar uma boa resposta.»

Crença na passagem às meias-finais?

«Sabemos das dificuldades, sabemos que a equipa vai jogar em sua casa, mas se há grandes desafios é para a nossa equipa. Daremos uma boa resposta em Londres e temos esperança de manter a eliminatória em aberto até final. O que me importa é marcar a história do Sporting, não com o meu nome, mas com o engrandecer do clube cada vez mais a nível europeu.»

Série de 17 jogos seguidos a vencer em Alvalade termina...

«As 17 vitórias são mais pela equipa e pelos jogadores, que têm esse mérito. Merecem ir marcando a história do Sporting de todas as maneiras. Um dia esse recorde será batido com certeza, mas deixa-nos felizes, é sinal de que Alvalade é uma fortaleza cada vez maior.»