Rui Borges, treinador do Sporting, comentou o amuleto que costuma levar para os jogos: um velho relógio da Casio. Na antevisão do jogo frente ao Kairat Almaty, desta quinta-feira às 20h, o técnico dos leões apontou ainda para o trajeto que teve na Liga Conferência no V. Guimarães em 2024/25 quando questionado pela «afirmação internacional».

Duas derrotas e dois empates na Champions

«Afirmação internacional? Se for ver atrás, penso que tenho dez vitórias e dois empates para a Liga Conferência, por isso a nível internacional. Não tinha nenhuma derrota antes de chegar ao Sporting, por isso, aquilo que é o trajeto, fala por nós. O curto trajeto para já».

«Relógio amuleto» vai ter a hora certa para a primeira vitória na Champions

«Até agora bateu sempre a hora certa, é por isso. Trouxe-me até ao Sporting. Por isso, não. Surgiu desde sempre. Há relógios que me acompanham desde sempre. E é aquelas pancas que às vezes temos nós treinadores. É sempre um relógio que me acompanha pelo significado de me relembrar sempre para aquilo que foi o meu trajeto, o nosso trajeto enquanto equipa técnica e de onde vim. Apenas isso. É simbólico. Mas gosto».