Rui Borges, treinador do Sporting, anteviu a estreia na Champions frente ao Kairat Almaty, desta quinta-feira às 20h. O técnico dos leões garante que a fase de play-off é o objetivo mínimo na competição, algo que corrobora as palavras de Frederico Varandas numa entrevista à revista alemã Kicker.

Fase de play-off é o objetivo mínimo

«O objetivo será sempre, e o presidente penso que disse isso também, o mínimo será chegar à fase do play-off. Será sempre passar à fase de grupos, onde vamos enfrentar grandes equipas, onde será uma dificuldade grande, mas onde temos uma ambição e uma vontade enorme de vencer também».

Palavras de Frederico Varandas sobre os objetivos

«Olhar para a competição como tal, não olhar para o passado, olhar sempre para o presente, desfrutá-la e querer ganhar, como qualquer outro jogo, seja de campeonato, taça, a ambição é sempre a mesma, no clube que estamos a ambição é a mesma, em qualquer jogo. A ambição do clube é enorme, por isso. Para responder também àquilo que me estava a perguntar, se olhei para a declaração do presidente como imposição, não. É a ambição do clube, não poderia ser outra. Penso que até o presidente nem precisava de dizer, para aquilo que é a ambição da equipa, no seu todo, por isso. Nós sabemos bem o clube que representamos e aquilo que queremos fazer. E queremos ganhar. Sabemos que vamos enfrentar grandes adversários, mas queremos muito desfrutar do jogo e é assim que crescemos, é a defrontar os melhores»