Luís Suárez, jogador do Sporting, em declarações na Flash Interview da Sport TV, após o triunfo por 2-1 frente ao PSG, a contar para a sétima jornada da fase de liga da Champions.

Noite magica

«Sabíamos que era um jogo muito difícil, trabalhámos da melhor maneira. Acredito que o resto reflete-se também no trabalho que fizemos em Munique. Aí, infelizmente, não conseguimos o prémio mas hoje o trabalho fez a diferença. Inclusive quando eles empataram sabíamos que íamos ter mais oportunidades e soubemos aproveitar para dar uma noite mágica para todos os adeptos que nos apoiam.»

Entreajuda foi o segredo

«Sim, hoje o trabalho foi de toda a equipa, de todo o staff técnico. Sabíamos que enfrentávamos o campeão europeu, que também estávamos em nossa casa e queríamos fazer-nos respeitar. Foi isso que dissemos no balneário e, sobretudo, para dar uma alegria a esta gente, como já tinha dito antes.»

Acreditar sempre

«Sim, hoje o trabalho defensivo foi incrível e acho que essa é a chave nestes jogos: saber sofrer, saber trabalhá-los e saber esperar para, quando tivermos uma oportunidade, a aproveitar.»

Sporting em posição privilegiada para a última jornada

«Vamos terminar esta fase de liga da melhor maneira. Vamos a um campo difícil, conheço-o bem: San Mamés é um estádio espetacular, os adeptos apertam do minuto um ao 90. Mas vamos fazer o nosso jogo, a nossa partida, e esperamos conseguir a vitória.»