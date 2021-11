Pablo Sarabia, jogador do Sporting, em declarações na flash interview da TVI24, após a goleada por 4-0 ao Besiktas, em jogo da quarta jornada do grupo C da Liga dos Campeões:

«Estou muito contente pela vitória. Não é fácil ganhar 4-0 a nenhuma equipa na Champions. Estivemos muito bem. Defensivamente todos estiveram muito bem e isso é de valorizar. Estivemos bem também ofensivamente, marcámos quatro golos.



Não começámos da melhor forma, perdemos os dois primeiros jogos, mas estamos em igualdade pontual [com o Dortmund]. Vai tudo decidir-se nas duas últimas jornadas.



Sinto-me muito feliz com todos, com a forma de jogar da equipa. Hoje em especial desfrutei de uma noite muito bonita. Não só os jogadores, mas os adeptos também desfrutaram desta noite.



Cada vez estou mais adaptado. Ainda não estou totalmente adaptado é verdade, ainda faltam coisas. Só cheguei há mês e meio/dois meses. Espero melhorar e conseguir acrescentar mais à equipa.»