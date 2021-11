Sete adeptos do Dortmund foram detidos na última noite na sequência de desacatos ocorridos no Bairro Alto, referiu à Lusa, fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis).



«Os desacatos terão começado às 23h40 na Rua da Atalaia, no Bairro Alto. Cinquenta adeptos do clube alemão Borussia Dortmund começaram a arremessar vários objetos, entre cadeiras, mesas», relatou a fonte.

Na sequência da intervenção da PSP para travar os confrontos, dois polícias sofreram ferimentos ligeiros.

O Sporting-Dortmund joga-se esta noite, às 20h00, em Alvalade.