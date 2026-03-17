O Sporting marcou encontro com o Arsenal nos quartos de final da Liga dos Campeões, o que significa que Viktor Gyökeres vai regressar ao Estádio de Alvalade dentro de três semanas, a 7 ou a 8 de abril.

Há duas formas de olhar para este regresso. Por um lado, há um grupo de adeptos que está agradecido por tudo o que o sueco proporcionou, ao longo de duas temporadas, com a conquista de dois campeonatos e uma Taça de Portugal.

Por outro lado, há aqueles adeptos que não perdoam a forma como o avançado provocou a saída do clube para assinar pelo Arsenal.

Neste balanço, como é que acha que Viktor Gyökeres vai ser recebido em Alvalade?

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