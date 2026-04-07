Sporting e Arsenal medem forças no Estádio José Alvalade, a partir das 20h, e Rui Borges promove apenas uma novidade face ao onze que seria espectável para esta terça-feira, com a titularidade de João Simões ao lado de Morita.

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O técnico dos leões mantém o quarteto defensivo mais utilizado na temporada, com Fresneda, Diomande, Gonçalo Inácio e Maxi Araújo, sendo que a frente de ataque também não oferece grandes surpresas, sobretudo pelas ausências de Nuno Santos, Luís Guilherme e Quenda.

No lado do Arsenal, o principal destaque vai para a titularidade de Viktor Gyökeres, no jogo que marca o regresso a uma casa que bem conhece e onde passou duas temporadas. De resto, os gunners terão Madueke, Trossard e Odegaard a jogar no apoio ao avançado sueco.

Confira aqui os onzes das duas equipas:

SPORTING: Rui Silva; Fresneda, Diomande, Inácio e Maxi Araújo; João Simões e Morita; Geny Catamo, Trincão e Pote; Luis Suárez.