Mais de quatro horas depois do inicialmente previsto, o Sporting chegou finalmente a Nápoles, onde na quarta-feira defronta o campeão italiano para a segunda jornada da fase regular da Liga dos Campeões.

O voo que transportou a comitiva leonina para Itália atrasou significativamente devido a um problema técnico no avião, tendo partido do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, por volta das 19h25, quando o deveria ter feito pelas 15h00.

A situação levou mesmo ao cancelamento da conferência de imprensa de antevisão ao jogo, que deveria ter sido feita pelo treinador, Rui Borges, e um jogador do Sporting, e que estava prevista para as 18h45 [hora portuguesa] desta terça-feira, no Estádio Diego Armando Maradona.

A partida entre Nápoles e Sporting joga-se esta quarta-feira, a partir das 20h00, e tem acompanhamento, ao minuto, pelo Maisfutebol.

