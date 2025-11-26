Sporting e Club Brugge medem forças, esta quarta-feira, na quinta jornada da fase de liga da Champions e Rui Borges apresenta o «melhor» onze dos leões para defrontar a formação belga.

Destaque para a titularidade, em simultâneo, de Geovany Quenda e Geny Catamo, sendo que o jovem internacional português deverá atuar pelo lado esquerdo do ataque, com o moçambicano a fixar-se mais do lado direito.

Mais atrás, a linha de quatro defesas não traz qualquer novidade, com Suárez a ser o homem mais avançado do conjunto leonino, que conta ainda com Hjulmand e João Simões no meio-campo.

Do lado do Club Brugge, o principal destaque vai para a titularidade de Carlos Forbs, o mais recente internacional português, que se junta a Tzolis e Vermant na frente de ataque da formação belga.

Confira os onzes de ambas as equipas:

SPORTING: Rui Silva, Fresneda, Diomande, Inácio, Maxi Araújo, Hjulmand, João Simões, Quenda, Trincão, Geny e Suárez.