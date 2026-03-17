O Sporting protagonizou, na noite desta terça-feira, com a vitória por 5-0 ante o Bodo/Glimt (após prolongamento), uma das maiores reviravoltas da história da Liga dos Campeões da UEFA, entrando para o lote das maiores cinco da história da competição.

O clube verde e branco assinou a quarta recuperação de uma desvantagem de três golos sofrida na primeira mão. Melhor do que isso, só uma reviravolta por quatro golos de diferença.

Em Alvalade, os leões igualaram feitos de Liverpool, Roma e Deportivo da Corunha, sendo que os dois últimos beneficiaram da regra dos golos fora, que desapareceu em 2021/22.

Na época 2018/19, o Liverpool afastou o Barcelona: depois de perder por 3-0 em Camp Nou na primeira mão das meias-finais, venceu por 4-0 em Anfield, numa época em que foi campeão europeu.

Na época anterior, 2017/18, a Roma deu a volta ao Barcelona ao vencer por 3-0 em casa, depois de perder por 4-1 fora, nos quartos de final. Os italianos seriam depois eliminados pelo Liverpool nas meias-finais, sendo que os ingleses perderiam a final para o Real Madrid.

Mais longe no tempo vai a épica noite no Riazor, nos quartos de final de 2003/04, em que o Deportivo da Corunha venceu o Milan por 4-0, depois de perder por 4-1 em Itália. Nas meias-finais, acabou eliminado pelo FC Porto, que seria campeão europeu.

A maior reviravolta da história aconteceu em 2016/17, nos oitavos de final. O Barcelona venceu o PSG em casa por 6-1, depois de ter perdido por 4-0 em Paris.