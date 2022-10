Não há dois jogos iguais, mas o Sporting voltou a passar por um novo pesadelo, tal como há uma semana, diante do Marselha. Se Adán comprometeu no Vélodrome, agora foi a vez de Ricardo Esgaio ser o patinho feio dos leões em Alvalade com dois amarelos consecutivos que ditaram a sua expulsão madrugadora no jogo e que permitiram aos franceses partir para mais um triunfo fácil, desta vez por 2-0.

Depois de uma entrada de sonho nesta fase de grupos, com duas vitórias consecutivas, os leões borraram por completo a pintura nos dois jogos com os franceses, caindo do topo da classificação para o terceiro lugar. A equipa de Ruben Amorim nunca se conseguiu levantar ao longo de todo o jogo e acabou mesmo a partida reduzida a nove, com Pedro Gonçalves a também perder a cabeça e a ver dois amarelos consecutivos na segunda parte. O resultado só não foi mais volumoso porque o Marselha levantou o pé e geriu diante de um adversário completamente à deriva.

Pedro Porro já estava disponível, mas Ruben Amorim voltou a apostar em Esgaio e, por esta altura, deve estar bem arrependido. O lateral, que já tinha tido algumas picardias com Nuno Tavares, no primeiro jogo, voltou a ter uma noite difícil diante do ex-lateral do Benfica. Começou por fazer uma falta dura junto à lateral que lhe valeu um primeiro amarelo, já com tons de laranja, depois, logo a seguir, deitou tudo a perder, com nova falta, desta feita sobre Harit, já no interior da área. Segundo amarelo e consequente vermelho e uma grande penalidade que permitiu a Guendouzi, desde a marca dos onze metros, abrir o marcador logo aos 20 minutos. Franco Israel ainda acertou no lado, mas a bola foi ao ferro e entrou mesmo.

A verdade é que o Sporting não entrou nada bem no jogo. Ou melhor, o Marselha entrou bem melhor, muito agressivo em termos defensivos, recuperando rapidamente a bola e não permitindo aos leões a habitual circulação em posse. Por outro lado, os franceses desdobravam-se facilmente para o ataque, com Guendouzi, a jogar com total liberdade de movimentos, a provocar constantes desequilíbrios na defesa leonina. Quando o Marselha chegou ao primeiro golo, aos 20 minutos, estava já claramente por cima do jogo e os sinais de desorientação do Sporting já eram mais do que evidentes.

A piorar o cenário, o Marselha voltou a marcar na sequência de um passe longo de Mbemba para Harit que desceu até à linha de fundo e cruzou atrasado para Alexis Sánchez encostar. A bandeirola estava levantada, mas o VAR acabou por confirmar o golo para novo balde de gelo em Alvalade. Ao fim de trinta minutos o jogo parecia já estar comprometido e não havia sinais de recuperação do Sporting, pelo contrário, a equipa de Ruben Amorim parecia cada vez mais de cabeça perdida. Ruben Amorim ainda procurou reequilibrar a equipa, adicando de Morita para fechar o corredor direito com Fatawu.

Sem o japonês em campo, o jogador em melhor forma na equipa, o desequilíbrio pareceu ainda maior e o treinador teve de voltar a mexer, aproveitando a saída de Coates, aparentemente com problemas físicos, para lançar Marsà e o grego Sotiris que se foi colocar ao lado de Ugarte, procurando fechar a porta que Guendouzi continuava a conseguir manter escancarada na zona central.

Até ao intervalo, o Sporting fez apenas um remate, com assinatura de Francisco Trincão, de muito longe, à figura de Pau López. Os leões suspiravam pelo final da primeira parte e o Marselha também levantou o pé, gerindo o jogo com uma elevada posse de bola.

Pedro Gonçalves também perde a cabeça

Ruben Amorim continuou a fazer a gestão da equipa, abdicando de Trincão, o melhor da primeira parte, para lançar Nazinho, mas nenhuma das soluções testadas pelo treinador faziam sentido em campo. A equipa continuava totalmente à deriva e os jogadores de cabeça perdida, como ficou evidente na expulsão de Pedro Gonçalves. Depois de uma entrada dura, sem qualquer sentido, sobre Balerdi, junto à área do Marselha, o avançado viu um amarelo e, logo a seguir, viu um segundo, ao que tudo indica por palavras dirigidas ao árbitro.

O Sporting ficava reduzido a nove, a perder por 2-0 e muitos adeptos começaram a levantar-se das cadeiras. O jogo estava mais do que decidido porque, mais uma vez, não havia qualquer sinal que desse a entender que os leões ainda podiam voltar ao jogo.

Em vantagem numérica, o Marselha tinha o jogo completamente controlado e, sem pressa, foi procurando o terceiro golo, com o treinador Igor Tudo a também entrar em modo gestão, promovendo muitas alterações na sua equipa. Até ao final, só deu Marselha, mas o jogo já estava decidido há muitos minutos.

Com este novo desaire, o Sporting cai do primeiro para o terceiro lugar do grupo que passa a ser liderado pelo Tottenham (7 pontos), com mais um ponto do que o Marselha e Sporting, antes dos leões irem a Londres na próxima jornada. O Sporting fecha depois esta fase de grupo com uma receção ao Eintracht Frankfurt que, com quatro pontos, também está na corrida. Tudo em aberto, portanto, para as duas últimas rondas, mas com os leões em visível quebra.