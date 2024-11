O Sporting continua a preparar a receção ao Arsenal na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, com com mais uma sessão realizada na manhã deste domingo. O encontro da Liga dos Campeões está agendado para terça-feira, às 20h00, em Alvalade.

O treino orientado por João Pereira, novo treinador após a saída de Ruben Amorim, não teve grandes novidades, segundo deu conta o Sporting no seu site oficial. Pote e Nuno Santos foram baixas, por lesão.

Na segunda-feira, a sessão de trabalho está marcada para as 11h00, novamente em Alcochete e será aberta durante os primeiros quinze minutos à comunicação social.

A conferência de imprensa do Sporting terá depois lugar no Auditório Artur Agostinho, no Estádio José Alvalade, a partir das 14h30. O Arsenal também fará a antevisão em Alvalade, às 19h00.