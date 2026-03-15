O Sporting prosseguiu este domingo a preparação para a receção aos noruegueses do Bodo/Glimt para o jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões que está marcado para as 17h45 da próxima terça-feira.

Rui Borges já tinha chamado Samuel Justo no sábado e, este domingo, juntou ao grupo os jovens Rafael Nel e Flávio Gonçalves.

Para o decisivo jogo da próxima terça-feira, o treinador vai poder voltar a contar com Maxi Araújo e Pote que cumpriram castigo no jogo da primeira mão. De fora, por motivos físicos, continuam Kochorashvili, Ricardo Mangas, Salvador Blopa e Geovany Quenda.

Recordamos que os leões vão ter a difícil missão de recuperar da derrota por 0-3 consentida na primeira mão.

Os leões voltam a treinar esta segunda-feira, pela manhã, antes de Rui Borges fazer a antevisão deste decisivo jogo, numa conferência de imprensa que está marcada para as 19h00, para o auditório Artur Agostinho, no Estádio de Alvalade.