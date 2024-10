Ricardo Esgaio foi a solução encontrada por Ruben Amorim para «remendar» a defesa do Sporting para o embate com o Sturm Graz, esta noite (20h00), na Áustria, naquele que será o terceiro jogo dos leões no novo formato da Liga dos Campeões.

Acompanha o Sturm Graz-Sporting AO VIVO

O lateral vai completar o eixo defensivo ao lado de Zeno Debast e Gonçalo Inácio, enquanto Geny Catamo e Nuno Santos assumem os corredores. No meio-campo, Daniel Bragança mantém a titularidade em detrimento de Morita, enquanto no ataque, já com Pedro Gonçalves no banco, Maxi Araújo continua a ser a opção para o lado esquerdo.

As equipas oficiais:

STURM GRAZ: Scherpen; Gazibegovic, Lavalée, Geyrhofer e Emanuel Aiwu; Yalcoutyé e Chukwuani; Boving, Horvat e Seedy Jatta; Mika Biereth.

Suplentes: Bignetti, Khudiakov, Johnston, Yardimci, Kiteishvili, Zvonarek, Karic, Malic, Hierlander, Schopp, Camara e Grgic.

SPORTING: Franco Israel; Ricardo Esgaio, Debast e Gonçao Inácio; Geny Catamo, Daniel Bragança, Hjulamand e Nuno Santos; Francisco Trincão, Gyökeres e Maxi Araújo.

Suplentes: Kovacevic, Diego calai, Matheus Reis, St. Juste, Morita, Pedro Gonçalves, Harder, Fresneda, Geovany Quenda e Lucas Dominguez.