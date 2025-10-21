Luis Suárez, jogador do Sporting, recordou a passagem pelo Marselha na antevisão do duelo frente aos gauleses para a terceira jornada da Liga dos Campeões. O colombiano elogiou ainda a forma da equipa atual dos franceses.

Marselha atravessa um bom momento

«Procuramos focar-nos mais em nós, nas chaves do jogo, em fazer as coisas bem. Sabemos que temos pela frente um grande adversário, que atravessa um bom momento, mas acredito que, se estivermos na nossa melhor forma, com e sem bola, conseguimos disputar o jogo sem problema nenhum».

«Sabemos que temos pela frente um grande adversário que atravessa um bom momento. Acho que o Marselha tem grandes jogadores, montaram um plantel incrível, reforçaram-se da melhor maneira possível. Mas pronto, é mais um jogo. São jogadores como nós, com duas pernas como nós, e nós vamos dar tudo. Vai ser um jogo muito bonito para quem estiver a assistir».

Experiência no Marselha menos positiva

«Chegar a um país novo, a uma liga nova, estrear-me na Champions com o Marselha... fico com o lado positivo. Joguei poucos jogos a titular, marquei alguns golos, fiz algumas assistências. Mas acho que não estava preparado. Em termos futebolísticos, sim, estava preparado. Mas mentalmente, não estava preparado para aquilo que ia enfrentar nesse clube. Também acho que não houve muita paciência comigo, mas foco-me mais naquilo que eu não tinha preparado. Não procuro desculpas nos outros. A responsabilidade foi minha, por tudo o que aquilo representava. Na altura, acho que fiz bem em dar um passo ao lado e seguir a minha carreira noutro clube».