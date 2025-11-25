Nicky Hayen, treinador do Club Brugge, fez esta terça-feira a antevisão do jogo frente ao Sporting, a contar para a quinta jornada da fase de liga da Champions. O técnico dos belgas lamentou os atrasos causados devido a uma greve geral na Bélgica, mas garantiu que tem a equipa toda dos leões analisada.

Voo atrasado para Lisboa

«Não é o ideal, mas tentamos manter-nos flexíveis. Compare-se a um jogo fora em que jogamos à tarde. Os jogadores vão a casa esta tarde e regressam esta noite para viajar. Amanhã ainda temos o dia inteiro para preparar o jogo. Chegamos a uma hora normal, só não há as obrigações habituais como a visita ao estádio.»

Importância de pontuar

«É uma equipa com muita bagagem técnica. Temos de garantir que os conseguimos impedir de controlar o jogo. Temos de tentar jogar através deles. Será importante conseguir pontuar, mas isso é assim em todos os jogos nesta fase final. O resultado contra o Barcelona temos de aproveitar. Vamos ter de sobreviver em certos momentos, mas também agarrar as oportunidades que tivermos.»

Estado físico de Mingolet e Tzolis

«Simon Mignolet? É cedo para dizer se vai jogar, mas ele também é importante no balneário. Especialmente para os nossos jovens durante a campanha, também desempenha esse papel. Quando estará apto? Quando todos os parâmetros estiverem no sítio, mas neste momento ainda não é o caso. Continuamos a ser cautelosos para não fazer previsões. O Tzolis está suficientemente em forma para jogar. Houve um momento em que precisava de descanso, e acabou por ser um mal que veio por bem o facto de ter estado doente contra o Charleroi e ter podido descansar.»

Jogadores do Sporting «vigiados»

«Quais jogadores do Sporting vamos vigiar mais? Todos, porque não subestimamos nenhum jogador. Isso seria um erro enorme»