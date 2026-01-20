Francisco Trincão, jogador do Sporting, em declarações na Flash Interview da Sport TV, após o triunfo por 2-1 frente ao PSG, a contar para a sétima jornada da fase de liga da Champions.

Noite inesquecível

«Sim, acima de tudo estou feliz pela vitória. Foi uma primeira parte difícil, principalmente porque perdi ali algumas bolas. Foi difícil sair, porque eles, no contra-ataque e na pressão, quando recuperavam a bola, faziam pressão e recuperavam-na rapidamente. Foi difícil, mas acho que na segunda parte soubemos sofrer também um bocadinho. Depois, soubemos ter mais bola, procurar mais espaço nas costas e conseguimos fazer os dois golos.»

Era difícil manter a bola

«Sim, foi bastante difícil, principalmente na primeira parte. Na segunda parte crescemos um bocadinho mais, mas é como o mister diz: quando falta qualidade, não falta atitude. E acho que foi um bocadinho por aí.

Soubemos sofrer e depois, com mérito, acabámos por fazer os golos.»

Sporting vence pela atitude

«Sim, eu acredito que sim. Acho que, principalmente na segunda parte, fizemos um bom jogo. Acho que fisicamente também aguentámos bem, soubemos sofrer, como eu disse. Pressionámos um bocadinho mais baixo do que o normal, mas na segunda parte soubemos explorar os espaços, conseguimos sair melhor da pressão e jogar a um toque mais rápido. Acabámos por quebrar a pressão mais vezes, quando eles, no início, recuperavam logo após a perda da bola. Na segunda parte, isso já não aconteceu com tanta eficácia. Então, acho que aí esteve a diferença na segunda parte.»

Sporting em zona de apuramento direto

«Nada de especial. Digo apenas que estamos felizes, que foi uma excelente vitória, e que a dedicamos aos adeptos, porque o apoio foi incrível. É sempre incrível. Senti-me sempre bem com o apoio deles. Portanto, agora é continuar e fazer as contas no final.»