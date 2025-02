Trincão, em declarações à flash interview da SportTV, após a vitória do Dortmund por 3-0 sobre o Sporting, no jogo da primeira mão do play-off da Champions:

«Descontrolámo-nos na segunda parte. Fizemos uma primeira parte muito boa, não soubemos na segunda parte controlar o jogo com bola, que é a melhor forma para defender. A verdade é que jogámos contra uma equipa com muita qualidade e o golo sofrido desanimou-nos um bocado.»

«Não estávamos a conseguir encontrar soluções para ter bola, na segunda parte não jogámos tanto por dentro e acabámos por sofrer os golos e ir abaixo. Temos de ter fé até ao fim e acreditar, a esperança é a última a morrer.»