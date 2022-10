A receção do Sporting ao Marselha, jogo da 4.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, marcada para a próxima quarta-feira (20h00), vai contar com arbitragem do espanhol Alejandro Hernández que, desta forma, regressa a Lisboa depois de já ter sido vídeoárbitro (VAR) há uma semana no Estádio da Luz, na receção do Benfica ao Paris Saint-Germain.

O árbitro espanhol vai contar com a assistência dos compatriotas José Naranjo e Diego Sanchez Rojo, enquanto no papel de quarto árbitro estará Cesar Soto Grado. No VAR vão estar ainda Ricardo de Burgos e Fedayi San.

Hernández também apitou, já este ano, a receção do Benfica aos dinamarqueses do Midtjylland, da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, no final de julho, portanto esta será a terceira deslocação à capital portuguesa do juiz espanhol num curto espaço de tempo.