Alisson Santos foi nomeado «Homem do Jogo» do triunfo do Sporting frente ao Marselha, por 2-1, na terceira jornada da fase de liga da Champions.

O jovem brasileiro marcou o segundo golo dos leões e garantiu o triunfo em Alvalade sobre a formação gaulesa.

«Muito feliz, isto para mim é um sonho, e jamais imaginei realizar assim tão rápido assim, estou muito feliz por ganhar este prémio. Dedico à minha mãe e à minha família, e à minha namorada que está sempre comigo», disse o jovem aos meios dos leões.