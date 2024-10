O Sporting colocou-se a vencer o Sturm Graz aos 23 minutos do jogo da terceira jornada da Liga dos Campeões.

Siga o Sturm Graz-Sporting

No lado direito, Geny Catamo encarou o adversário, foi até à linha e tirou o cruzamento, mas Viktor Gyökeres falhou o desvio a poucos metros na baliza. Contudo, Nuno Santos apareceu ao segundo poste, rematou e, com a ajuda do guarda-redes dos austríacos, apontou o 1-0.

Ora veja: