O Sporting recebe esta terça-feira o Bodo/Glimt na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, depois de um desaire por 3-0 no primeiro jogo na Noruega.

Ora, Lisboa viveu uma verdadeira «invasão» por parte dos adeptos noruegueses, com a «rua cor-de-rosa», mais conhecida como Rua Nova do Carvalho, a ficar pintada em tons de amarelo.

O Bodo/Glimt já tinha anunciado dia 9 de março que tinha esgotado todos os bilhetes disponíveis para o encontro em Alvalade, sendo esperados mais de 2.500 adeptos.

O duelo entre os leões e os noruegueses está marcado para as 17h45 desta terça-feira, com acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.