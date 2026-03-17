Francisco Trincão foi distinguido pela UEFA como o «melhor em campo» na goleada do Sporting aos noruegueses do Bodo/Glimt (5-0), mas o avançado, autor de duas assistências, não ficou com o prémio e decidiu entregá-lo a um companheiro.

Foi já no recato do balneário que Trincão chamou Maxi Araújo à parte para lhe entregar o troféu. O internacional uruguaio falhou o jogo da primeira mão, por castigo, mas esteve em destaque no segundo jogo ao marcar o 4-0 já no prolongamento, o golo que virou definitivamente a eliminatória, antes de Rafael Nel fixar o resultado final.

Veja o bonito momento no balneário dos leões: