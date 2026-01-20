Vitinha: «Controlámos o jogo todo, sufocámos o Sporting»
Jogador internacional português do PSG garantiu que os gauleses foram superiores na derrota frente aos leões em Lisboa
Jogador internacional português do PSG garantiu que os gauleses foram superiores na derrota frente aos leões em Lisboa
Vitinha, jogador do PSG, em declarações na Flash Interview da Sport TV, após a derrota por 2-1 frente ao Sporting, a contar para a sétima jornada da fase de liga da Champions.
Análise do jogo
«Acho que é muito claro para toda a gente. Controlámos a maior parte do jogo, ou diria mesmo o jogo todo. Sufocámos o Sporting, não os deixámos sair, o que não é fácil, porque eu sei bem o que é jogar aqui e é difícil contra uma equipa muito capaz como o Sporting. Eles não conseguiam sair, não estavam muito bem; mesmo com a sua estratégia, não estavam a conseguir executá-la. Mas a verdade é que, nas ocasiões que tivemos, e tivemos bastantes, não conseguimos concretizar. É um filme que já vimos muitas vezes aqui no PSG, no ano passado e até mesmo este ano. Temos muitas ocasiões, controlámos o jogo, não deixámos sequer sair a equipa adversária em contra-ataque, mas depois, em duas desconcentrações, acabámos por sofrer um golo e depois o segundo, e isso mata-nos um pouco. Acho que a margem de melhoria está mesmo aí: nos jogos em que temos este controlo, que é muito positivo, e esta criação de oportunidades, que também é muito positiva. E acabámos por não conseguir concretizá-las, porque às vezes acontece. Acho que a margem de melhoria está mesmo aí, em não sofrer golos. Neste jogo não conseguimos, acabámos por sofrer e pagámos caro. É difícil, em jogos da Champions, sofrer golos assim».