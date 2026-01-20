Vitinha, jogador do PSG, em declarações na Flash Interview da Sport TV, após a derrota por 2-1 frente ao Sporting, a contar para a sétima jornada da fase de liga da Champions.

Análise do jogo

«Acho que é muito claro para toda a gente. Controlámos a maior parte do jogo, ou diria mesmo o jogo todo. Sufocámos o Sporting, não os deixámos sair, o que não é fácil, porque eu sei bem o que é jogar aqui e é difícil contra uma equipa muito capaz como o Sporting. Eles não conseguiam sair, não estavam muito bem; mesmo com a sua estratégia, não estavam a conseguir executá-la. Mas a verdade é que, nas ocasiões que tivemos, e tivemos bastantes, não conseguimos concretizar. É um filme que já vimos muitas vezes aqui no PSG, no ano passado e até mesmo este ano. Temos muitas ocasiões, controlámos o jogo, não deixámos sequer sair a equipa adversária em contra-ataque, mas depois, em duas desconcentrações, acabámos por sofrer um golo e depois o segundo, e isso mata-nos um pouco. Acho que a margem de melhoria está mesmo aí: nos jogos em que temos este controlo, que é muito positivo, e esta criação de oportunidades, que também é muito positiva. E acabámos por não conseguir concretizá-las, porque às vezes acontece. Acho que a margem de melhoria está mesmo aí, em não sofrer golos. Neste jogo não conseguimos, acabámos por sofrer e pagámos caro. É difícil, em jogos da Champions, sofrer golos assim».