Tal como Klopp há uns anos no Dragão, Luis Suárez evitou pisar o símbolo do Manchester City a caminho do balneário do Etihad.



Ao contrário do uruguaio, Antoine Griezmann, já equipado, nem se apercebeu do símbolo dos «citizens» no acesso ao relvado. Enquanto dançava, o francês pisou o emblema do clube inglês.



Refira-se que o City ganhou a primeira mão frente ao Atlético de Madrid graças a um golo de Kevin De Bruyne.



Veja como tudo aconteceu: