Além de Lucescu, também Serhiy Sydorchuk fez a antevisão ao jogo frente ao Benfica. O capitão do Dínamo Kiev confessou que o técnico romeno «não deixa ninguém relaxar» e deu voz à ambição da equipa em «conquistar» pontos no jogo da primeira jornada do grupo E da Liga dos Campeões.



«Estivemos a analisar o Benfica nos últimos dois dias, portanto sabemos quais são os pontos fortes e fracos deles. Têm grandes jogadores em todos os setores, como por exemplo o Otamendi na defesa, o João Mário no meio-campo e o Pizzi e o Rafa no ataque. Ainda assim, vamos tentar explorar as falhas deles», afirmou, em conferência de imprensa.

O médio, de 30 anos, que está a cumprir a 10.ª temporada no emblema da capital da Ucrânia, confessou ainda ter conversado com o compatriota Yaremchuk sobre o embate de terça-feira.

«Falámos e brincámos quando estivemos agora na seleção. Acredito que seja difícil para ele, porque será um regresso a casa e estará sob pressão», concluiu.



O Dínamo Kiev-Benfica joga-se esta terça-feira, às 20h00, em Kiev.