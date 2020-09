O Omonia Nicósia, clube cipriota onde joga o médio português Vítor Gomes, qualificou-se pela primeira vez para o play-off da Liga dos Campeões ao eliminar os sérvios do Estrela Vermelha no desempate por grandes penalidades (3-1), depois de um empate 1-1 no tempo regulamentar. A equipa do Chipre vai, agora, lutar pelo acesso à fase de grupos frente ao Olympiakos de Pedro Martins.

Com Vítor Gomes, antigo jogador do Rio Ave, Moreirense, Belenenses e Desp. Aves, no onze titular, a equipa cipriota adiantou-se no marcador, aos 31 minutos, com um golo de Michael Lueftner, a passe de Jordi Gomez. No entanto, a equipa da casa consentiu o empate mesmo em cima do intervalo, com Mirko Ivanic a nivelar o resultado antes do descanso.

Sem mais golos na segunda parte, nem no consequente prolongamento, a eliminatória, disputada num só jogo, foi decidida nas grandes penalidades e, nesse capítulo, os cipriotas revelaram melhor pontaria, incluindo Vítor Gomes que marcou o segundo pontapé certeiro do Omonia.

Nos restantes resultados desta quarta-feira, os israelitas do Maccabi Tel Aviv afastaram os bielorrussos do Dínamo Brest (1-0), enquanto os húngaros do Ferencvaros deixaram pelo caminho os croatas do Dínamo Zagreb (2-1).

Ficam a faltar conhecer apenas dois resultados para o quadro dos play-off [ver no fundo da notícia] ficar completo.

Resultados desta quarta-feira:

Omonia Nicósia-Estrela Vermelha, 1-1 (4-2, gp)

Maccabi Tel Aviv-Dínamo Brest, 1-0

Ferencvaros-Dínamo Zagreb, 2-1

Qarabag-Molde, a decorrer

Midtjylland-Young Boys, a decorrer

Jogos dos play-off (22 e 23 de setembro):

Krasnodar-PAOK

Gent-Dínamo Kiev

Maccabi Tel Aviv-Salzburgo

Qarabag ou Molde-Ferencvaros

Slavia Praga-Midtjylland ou Young Boys

Olympiakos-Omomia