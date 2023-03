Antonio Conte esteve várias semanas afastado da equipa do Tottenham depois de ter sido operado à vesícula. Apesar de já ter estado no banco no jogo em Milão, frente aos rossoneri, apenas esta terça-feira o italiano está oficialmente de regresso aos spurs.



«Honestamente queria regressar depois do jogo contra o Sheffield United, mas o médico impediu-me. Disse-me: 'Tens de ouvir e esperar mais dois dias. Depois poderás voltar a Londres para o jogo com o AC Milan'. Queria voltar mais cedo, mas neste casos tive de respeitar o meu médico e também os médicos do Tottenham, que estavam muito preocupados depois do jogo com o Milan. Para ser sincero, nem me sentia mal. Foi por isso que só voltei no último domingo», explicou, em conferência de imprensa.

«Repito, estou bem. Tenho muita energia e quero transferir a minha energia aos meus jogadores para este jogo importante. (...) Ainda tenho de recuperar peso, mas de resto estou bem. Sinto-me bem e com muita energia», acrescentou.

O Tottenham perdeu a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões contra o AC Milan por 1-0 e vai tentar dar a volta à eliminatória esta quarta-feira, às 20h00, em Londres.