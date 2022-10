O treinador do Tottenham, Antonio Conte, reconheceu esta terça-feira-feira que a receção ao Sporting será «uma boa oportunidade» para os spurs se qualificarem antecipadamente para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

Os ingleses lideram o grupo D, com um ponto de vantagem sobre Marselha e Sporting, e o triunfo sobre os leões, na quinta e penúltima jornada, permite-lhes assegurar um dos dois primeiros lugares e o acesso à próxima fase independentemente do resultado do jogo entre os franceses e o lanterna-vermelha Eintracht Frankfurt.

«Quarta-feira temos uma boa oportunidade de alcançá-lo [o apuramento para os oitavos de final]. Queremos terminar da melhor forma possível antes da pausa para a realização do Campeonato do Mundo, disse o técnico italiano, em conferência de imprensa.

Conte observou que a qualificação para a fase a eliminar da liga milionária «é importante para todos» no clube londrino, que no início de setembro perdeu por 2-0 no Estádio José Alvalade, com os dois golos dos leões a serem apontados aos 90 minutos, por Paulinho, e 90+3, por Arthur Gomes.

«Estamos numa grande, grande competição. É a mais importante prova europeia e por essa razão todos têm um grande desejo e vontade de seguir para a próxima fase, especialmente porque queremos demonstrar que merecemos», assinalou.

O treinador, de 53 anos, antecipou uma «época muito mais difícil do que a anterior», o que está também a ter reflexos na Liga inglesa, na qual os spurs perderam as duas últimas partidas, com Manchester United (2-0) e Newcastle (2-1), apesar de ocuparem o terceiro lugar.

Antonio Conte confirmou que os avançados Kulusevski e Richarlison são baixas confirmadas para o jogo com o Sporting, devido a lesão, enquanto o defesa Cristián Romero e o médio Hojbjerg serão reavaliados na manhã de quarta-feira, podendo, ou não, ser considerados aptos.

O Tottenham recebe o Sporting pelas 20h00, esta quarta-feira, em jogo da quinta jornada do grupo D da Liga dos Campeões, que será dirigido pelo neerlandês Danny Makkelie.