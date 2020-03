José Mourinho voltou a queixar-se de inúmeras ausências por lesão após a eliminação frente ao Leipzig, em declarações na flash interview da UEFA:



«Estava confiante ontem. Tenho de estar. Se não for positivo, mais vale não jogar. Sim, motivei os jogadores. Sim, todos acreditávamos. Sabíamos que era muito difícil. O Leipzig é uma equipa muito, muito forte. Começámos bem o jogo, tivemos uma oportunidade em que vi a bola dentro da baliza. É muito difícil marcarmos nesta fase. O Rudiger fez um autogolo, marcámos de penálti. Ao nosso primeiro erro, eles marcaram. Depois o jogo tornou-se muito complicado.»



Fisicamente eles são impressionantes. Os defesas ganharam quase todos os duelos e quando não ganharam, fizeram faltas e pararam o jogo. O meio-campo é muito intenso e os avançados são muito rápidos. Quando tivemos a bola, não conseguimos ferir o Leipzig. Eles podiam causar-nos perigo a todo o momento. O Leipzig mereceu passar, foi melhor. Posso ser crítico com alguns erros, mas isso fica entre mim e os rapazes. Deram o que podiam.



[Ausências no ataque, mas não na defesa. Como explica os erros?]:



«Cometemos erros que já tínhamos analisado em jogos anteriores. Por vezes, não tens mais para dar. Dás o que podes. Nunca culpo os jogadores. Tenho dificuldade em lidar com os jogadores que não expressam todo o seu potencial, mas não com aqueles que jogam nos seus limites. Não lhes posso pedir mais, estou ao lado deles.»



[Saída da Liga dos Campeões pode ser benéfico?]:



«Provavelmente é bom. São momentos que permitem preparar o futuro da melhor maneira. Não podemos culpar ninguém. Em todos os jogos, temos uma lesão traumática e essas lesões resultam em meses de ausência. Perdemos o Son dois dias antes da primeira mão, perdemos o Bergwijn antes deste jogo. Já nem falo dos que perdemos há mais tempo. É a história desta época. Começou com problemas, percebeu-se pela posição do clube quando cheguei. A negatividade começou na lesão do Hugo [Lloris] e não parou. Chegas à fase a eliminar da Champions e vês o nosso banco. O Tanganga fez o primeiro jogo e o Sessegnon o segundo na prova. É muito duro.»



[Mudanças radicais no verão?]:



«Não, a não ser que algo aconteça até lá ou durante o Euro, teremos o Sissoko, o Kane, o Son e o Bergwijn o que é incrível. Preparámos o jogo de uma certa forma e horas antes, soubemos que o Davinson Sánchez não podia jogar. Podem dizer que são desculpas, mas é mau para qualquer um. Ninguém resistia a esta situação. Temos os jogos da Premier League com estes jogadores, não temos mais, e vamos aos nossos limites. Vamos ver como acaba a época.»