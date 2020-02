Durante a conferência de imprensa, José Mourinho aborreceu-se com uma questão feita por um jornalista. O repórter questionou o português se o resultado desta noite se deveu a uma boa exibição do Leipzig ou uma má prestação do Tottenham.



«Pensa que fomos maus? Não vou responder porque não gosto da tua pergunta», disse o técnico.



Ora veja: