Na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Leipzig, da Liga dos Campeões, José Mourinho foi questionado sobre se sentia que tinha algo a provar pelo facto de Julian Nagelsmann, técnico dos alemães, ter sido apontado ao lugar de treinador do Tottenham antes de o português ter sido contratado.

Mourinho não gostou da pergunta e respondeu com ironia: «Algo a provar? Depois de 20 anos de carreira e 25 títulos, tenho algo a provar?

Veja o vídeo: