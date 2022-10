O Tottenham, próximo adversário do Sporting na Liga dos Campeões, treinou esta terça-feira com quatro baixas de peso no plantel comandado por Antonio Conte: o defesa Cristian Romero, o médio Pierre-Emile Hojbjerg e os avançados Richarlison e Dejan Kulusevski.

Os Spurs, lideres do Grupo D, com 7 pontos, mais um do que Marselha e Sporting, podem garantir a qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões já na próxima quarta-feira, em Londres, em caso de vitória sobre os leões de Ruben Amorim.

A equipa londrina vem de dois desaires na Liga Premier, em apenas cinco dias, primeiro com o Manchester United (0-2), ainda com Romero e Hojbjerg, depois com o Newcastle (1-2), já sem os quatro jogadores que também devem falhar o jogo com o Sporting na quarta-feira.