O At. Madrid garantiu esta quarta-feira a qualificação para os quartos de final da Liga dos Campeões, apesar da derrota frente ao Tottenham por 3-2, beneficiando do 5-2 alcançado na primeira mão.

Num jogo intenso, os colchoneros entraram melhor e até chegaram a marcar por Ademola Lookman, mas o lance foi anulado por fora de jogo.

O Tottenham, com Porro (ex-Sporting) a titular, respondeu e adiantou-se aos 30 minutos, com Kolo Muani a cabecear sem oposição, dando esperança à equipa inglesa. Os spurs cresceram no encontro e criaram várias oportunidades, esbarrando «numa parede» chamada Juan Musso, decisivo entre os postes do Atlético.

Na segunda parte, o jogo manteve-se aberto. Xavi Simons (52m) fez o 2-1 para os ingleses, antes de Dávid Hancko (75m) empatar de cabeça, após um canto cobrado por Julián Álvarez.

Já perto do fim, Simons converteu uma grande penalidade e fixou o resultado, insuficiente, ainda assim, para evitar a eliminação do Tottenham, com o At. Madrid a seguir em frente na eliminatória, onde vai defrontar o Barcelona nos «quartos».

Veja aqui o resumo do jogo: