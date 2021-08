O Benfica cumpriu nesta terça-feira de manhã o derradeiro treino com vista à preparação da partida com o PSV Eindhoven, referente à 1.ª mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.

Rodrigo Pinho está recuperado de uma lesão num joelho contraída antes do jogo com o Spartak Moscovo na Rússia e fez parte do grupo de 28 jogadores (25 de campo e três guarda-redes) que estiveram às ordens de Jorge Jesus nos 15 minutos abertos aos jornalistas.

Além deles, estiveram na sessão Jota, Tomás Araújo, Paulo Bernardo, João Ferreira e Chiquinho, que não está inscrito na Liga dos Campeões e não pode, por isso, ser opção para o jogo desta quarta-feira no Estádio da Luz.

De foram continuam Haris Seferovic, Vertonghen, Darwin e Ferro, que estão lesionados.