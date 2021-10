O FC Porto divulgou esta segunda-feira imagens do último treino de preparação para a receção ao Milan, jogo da terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, marcado para este terça-feira para o Estádio do Dragão.

Um vídeo que começa com imagens de um drone sob as nuvens do Olival, mas que depois desce ao nível da relva para mostrar detalhes da sessão de trabalho sob o comando do líder Sérgio Conceição.

Ora veja: