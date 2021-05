N'Golo Kanté e Edouard Mendy recuperam das lesões sofridas e fazem parte da convocatória de Thomas Tuchel para a final da Liga dos Campeões.



De resto, o técnico alemão do Chelsea convocou 25 jogadores para o jogo contra o Manchester City, que se vai jogar no próximo sábado (20h00), no Estádio do Dragão.



Os convocados do Chelsea:





Guarda-redes: Kepa, Mendy e Willy Caballero;



Defesas: Azpilicueta, Rudiger, Alonso, Christensen, Thiago Silva, Zouma, Ben Chilwell, Reece James, Emerson;



Médios: Tino Anjorin, Kanté, Jorginho, Kovacic, Gilmour e Mount;



Avançados: Werner, Havertz, Pulisic, Giroud, Hudson-Odoi, Tammy Abraham, Hakim Ziyech e Havertz;