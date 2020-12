O PSG deu um grande passo rumo à passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões ao vencer em Old Trafford por 3-1. Ainda assim, Thomas Tuchel não dá a qualificação para a fase a eliminar como garantida e fez uma analogia curiosa.



«Estar quase qualificado não é estar qualidade. Estar quase grávida não é o mesmo que estar grávida. Isso não existe. Não vão deixar um jogador que seja acreditar que já concluímos o nosso trabalho. Demos um grande passo, mas não vou deixar os jogadores pensarem que já estão qualificados. Temos de dar o último passo e jogar com a mesma mentalidade, desejo e estado de espírito», referiu o técnico, em conferência de imprensa.



Os franceses, o Manchester United e o Leipzig partem todos com nove pontos para a última jornada do grupo H. Os vice-campeões da Europa recebem o Basaksehir, no Parque dos Príncipes, enquanto ingleses e germânicos se defrontam na Alemanha.