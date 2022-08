O Shakhtar Donetsk vai trabalhar no centro de treinos do Legia e disputar os jogos da Liga dos Campeões em Varsóvia.



O emblema ucraniano vai utilizar as instalações do clube polaco durante quatro meses, pode ler-se no comunicado divulgado no site oficial.O Shakhtar justifica a escolha por Varsóvia para os jogos da Champions por «questões logísticas» uma vez que este se encontra a cerca de 30 minutos do aeroporto.



Já a equipa de sub-19 do clube vai jogar a Youth League no centro de treinos do Legia.



Recorde-se que o Dínamo de Kiev, outro clube da Ucrânia presente na Liga dos Campeões, jogou em Lodz, na Polónia, na condição de visitado.